إصابة أب وأبنائه بحروق في انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بالقليوبية

أصيب أب واثنين من أبنائه بحروق، جراء حريق شب بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.

أسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسى وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الحريق

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