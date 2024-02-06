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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: تدمير جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية
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أعلنت فصائل فلسطينية، عن تدمير جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.
وتابعت الفصائل الفلسطينية، أنهم يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بخان يونس.

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