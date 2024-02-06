فصائل فلسطينية: تدمير جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس

أعلنت فصائل فلسطينية، عن تدمير جرافة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وتابعت الفصائل الفلسطينية، أنهم يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال وآلياته العسكرية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم بخان يونس.