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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الخميس.. عازف القانون بسام عبدالستار يحيى حفلا في بيت السحيمي

عازف القانون بسام
عازف القانون بسام عبدالستار
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يحيى عازف القانون الفنان بسام عبد الستار، حفلا موسيقيا في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 8 فبراير الجاري، بمركز الإبداع الفني في بيت السحيمى – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من المقامات الموسيقية مثل: البياتي، والمقسوم، وميلودي، بالإضافة إلى باقة من الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: "الفن"، و"انت عمري"، و"جفنه"، و"مضناك".

كما يقدم ضيف شرف الحفل الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر أغانيه.

تخرج الفنان بسام عبد الستار في المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ثم حصل على درجة الماجستير في آلة القانون،
شارك في مجموعة من الحفلات مع أوركسترا القاهرة بدار الأوبرا كعازف منفرد، وشارك في العديد من الحفلات الموسيقية الدولية في مختلف أنحاء العالم.

بسام عبد الستار عازف القانون بيت السحيمي شارع المعز