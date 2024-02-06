هشام جمال لـ صاحبة السعادة: "ليلى كانت بالنسبالي زميلة شغل وكل بوستاتها بتقول أخويا الكبير" 

استضافت الإعلامية إسعاد يونس الفنان هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر بعد إعلان خطبتهما، في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة DMC، للكشف عن بداية العلاقة التي جمعت بينهما وتطورها.

وقال هشام جمال: "أنا طول عمري بتعامل مع ليلى على إنها زميلتي في الشغل وبنت صاحبي وحبيبي وأخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها بصة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش في حاجة وقتها".

وتابع: "ليلى كانت على طول كل بوستاتها بتقول أخويا الكبير، وفعلًا محصلش أى حاجة وقت المسلسل في الجزئين، لحد نقطة معينة الأمور وعلاقة بدأت تتغير شوية يمكن بعد المسلسل بسنة تقريبًا لكن مكناش مخبيين على الناس ولا حاجة".

وفي هذا السياق، تعاون الثنائي هشام جمال وليلى زاهر في مسلسل "في بيتنا روبوت" حيث شارك في بطولته كل من شيماء سيف، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنا، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.