فوز الأهلى والزمالك والصيد فى دور الـ 16 بكأس مصر لسيدات الطائرة

أقيمت على مدار اليوم الأثنين، مواجهات قوية على صعيد دور الـ 16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

و شهد هذا الدور فوز كلا من، الأهلى على أصحاب الجياد 3/0 و الزمالك على هليوبوليس بنتيجة 3/0 والزهور على الواى 3/0 والشمس على دلفى 3/1والصيد على القاهرة 3/0 و وادى دجلة على 6 أكتوبر 3/1 وسموحة على الاتحاد السكندرى 3/1.

وشهدت مسابقات السيدات فترة توقف لإرتباط المنتخب بالتصفيات الأفريقية، حيث حقق منتخب سيدات الكرة الطائرة الفوز على كينيا فى مواجهتين مؤخرا لحضد ذهبية منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية، ليتأهل للدورة الأفريقية مارس 2024 بأكرا.

كما شهد دورة الرجال أيضا فترة توقف قبل العودة السبت الماضى، لخوض تصفيات الألعاب الأفريقية، حيث نجح منتخب رجال الكرة الطائرة فى حصد ذهبية تصفيات المنطقة الخامسة بالتفوق على بوروندى وكينيا بنتيجة 3 /0 ليتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل.