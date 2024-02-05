الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أضرم النيران بجسده في أوسيم

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول إصابة شاب بحروق إثر اضرامه النيران بجسده بعدما رفضت أسرته خطبته من فتاة يحبها

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة.

تلقى المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "حسام م" 23 سنة، عامل نظافة، مصاب بحروق من الدرجة الثانية وإدعاء محاولة انتحار ومقيم بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع والدة وشقيقة المصاب وبسؤالهما أقرا بقيام المصاب بمحاولة إنهاء حياته بإضرام النيران بجسده بعد سكب مادة قابلة للاشتعال "جاز" علي ملابسه بسبب رفضهما خطبته علي فتاة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.