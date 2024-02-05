إحالة المتغيبين في مستشفى رأس البر المركزي إلى التحقيق

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بمرور مفاجىء على مستشفى راس البر المركزى حيث تابع الانضباط الادارى بالمستشفى و تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية والأكسجين بالمستشفى .



كما تابع تواجد الاطباء و الاطقم الطبية تبعا لجداول النوبتجيات الموضوعة بالمستشفى وأحال المتغيبين للتحقيق بالاضافة الي ذلك تابع اعمال التطوير بالمستشفى و التى من المقرر انتهائها قبل بداية فصل الصيف.



واصلت مديرية الصحة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان .

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه انعقدت قافلة طبية بقرية الوسطاني بمركز كفر سعد تضمنت ١٢ عيادة متنقلة تردد عليها ١٣١٤مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد ٧حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

صرحت دلال ياسين مدير مركز معلومات مديرية الصحة انه تم بدأ التشغيل التجريبي لمركز التدريب التكنولوجي التابع لمركز المعلومات بمديرية الصحة

حيث تم عقد دورة تدريبية عن الامن السيبرانى حاضر فيها المهندس محمد فتحى و التى بدأت من الاحد الموافق ٢٨ يناير و استمرت حتى اليوم الخميس الاول من فبراير و استهدفت ٢٠ متدربا من مسئولى مراكز المعلومات بالمستشفيات و الإدارات الصحية بتنسيق من نادين ابو جلاله المسئول الادارى للدورة.