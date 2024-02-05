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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ندوة بـ"إعلام طور سيناء" تناقش دور المرأة في تشجيع المنتج المحلي

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة
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قالت أميمة محمد إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة، ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات و المؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، إنه بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام بجنوب سيناء، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الاتحاد الإقليمي للجمعيات و المؤسسات الاهلية بجنوب سيناء و جمعية الاسر المنتجة و إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أقيمت ندوة اليوم ناقشت تشجيع المنتج المحلي .

وأشارت رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات و المؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، لـ"البوابة نيوز" إلى أن الندوة افتتحها عبد الحميد عزب مدير عام الاعلام لإقليم جنوب وشمال سيناء وتحدث فى الندوة فؤاد عبد العظيم مدير جمعية الاسر المنتجة و محمد علام امين صندوق الجمعية والدكتورة هبة حمدي مدير ادارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بجنوب سيناء.

وأضافت: أنها ألقت محاضرة خلال الندوة عن أهمية دور المرأة فى تشجيع منتج بلادنا و الحرص على التحول من مواطنين و مواطنات مستهلكين لنصبح جميعًا منتجين و منتجات رافعين شعار تراثنا اقتصادنا هادفين إلى التنمية الاقتصادية و المجتمعية.

وتابعت: كما جرى التأكيد على بدء تنفيذ برامج التدريب الاحترافي للمشغولات اليدوية من الاسبوع المقبل بمقر جمعية الاسر المنتجة بطور سيناء .

يشار إلى أن مركز الإعلام بطور سيناء، عقد العديد من اللقاءات الإعلامية في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار " أسرتك ...ثروتك " تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

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