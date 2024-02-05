حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن الأسواق

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1317) قضية حجب سلع تموينية متنوعة

خلال 24 ساعة أبرزها قرابة (58 طن سلع تموينية -

86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.