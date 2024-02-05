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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن الأسواق

حملات مكثفة.. لضبط
حملات مكثفة.. لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن الت
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استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1317) قضية حجب سلع تموينية متنوعة 
خلال 24 ساعة أبرزها قرابة (58 طن سلع تموينية -
86 ألف لتر مواد بترولية – 10 آلاف عبوة سجائر).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية التداول بالأسواق