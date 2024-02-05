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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأونروا: العمليات العسكرية بخان يونس تجبر الفلسطينيين على الفرار جنوبًا نحو رفح

الاونروا
الاونروا
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أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، أن القتال العنيف في خان يونس ومحيطها خلال الأيام الـ13 الماضية؛ أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك أكبر ملجأ للأونروا في المنطقة الجنوبية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أفادت بأن جيش الاحتلال استدعى المديرين العام والإداري لمستشفى الأمل في خان يونس واقتادهما إلي جهة غير معلومة، موضحًة أن الاستدعاء جاء عقب إبلاغنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بموافقة الاحتلال على توفير ممر آمن للسماح بخروج النازحين من المستشفى.

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