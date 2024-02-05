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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يشكر وزير البترول لإعادة تشغيل مستودع المنتجات البترولية بتوشكى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير مقومات النجاح بمشروع توشكى الخير

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي وفد شركة مصر للبترول
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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير كافة مقومات النجاح من أجل تحقيق العوائد الإيجابية ودعم جهود التنمية لمشروع توشكى الخير ، والذى تم إعادة إحياؤه من جديد وفقاً لرؤية مستقبلية شاملة للقيادة السياسية ، إلتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد شركة مصر للبترول بحضور المهندس وسام الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ، والمهندس عمر الطاهر مدير قطاع أسوان ، وخلال اللقاء قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على الإستجابة السريعة لإعادة تشغيل مستودع الشركة بتوشكى ، والذى تم إنشاؤه فى عام 1978 ، على مساحة 90 ألف م2 ، ويضم 8 صهاريج ، مع البدء فى إجراءات رفع كفاءته وإعادة تأهيله ليكون جاهزاً للعمل بما يساهم فى توفير المواد البترولية للمركبات والمعدات بالمحطات المختلفة ، وبالتالى خدمة العديد من المشروعات القومية بمنطقة توشكى ومدينة أبو سمبل السياحية وشرق العوينات ، موضحاً بأنه سيتم بالتوازى التنسيق مع الجهات المختصة لإعادة تأهيل وتشغيل المخزن التابع للشركة ، والذى يضم 2 صهريج رأسى ، وصهريج أخر أفقى حتى يتسنى نقل المنتجات لمستودع توشكى ، وبما يحقق المخزون الإستراتيجى من المواد البترولية على الوجه الأكمل .

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وفد شركة مصر للبترول مشروع توشكى الخير أخبار محافظة أسوان