انتقادات من أعضاء الكونجرس لبايدن لفشله في مواجهة طهران.. وخبراء: الإدارة الأمريكية لن يكون أمامها خيار سوى ضرب مصالح النظام الإيراني

انتقد عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الرئيس جو بايدن لفشله في مواجهة إيران بشكل مباشر حتى بعد أن قتل وكلاؤها ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.



الرئيس بايدن

وأذن الرئيس بايدن بضربات جوية على عشرات الأهداف في سوريا والعراق يوم الجمعة الماضي، بعد خمسة أيام من هجوم بطائرة بدون طيار على القاعدة الأمريكية البرج 22 في الأردن من قبل كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران.

وأعلن المسؤولون الأمريكيون أن الضربات كانت الأولى في سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد الحرس الثوري الإيراني، بهدف إضعاف قدرته على مهاجمة القوات والمصالح الأمريكية.

ولكن بعد فترة وجيزة من الغارات الجوية، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه ليس لديه أفراد أو مصالح في المواقع المستهدفة، مما أثار الشكوك في أن التأخير في الرد العسكري الأمريكي كان بمثابة فسحة للإيرانيين لإخراج قواتهم.



رئيس المخابرات بمجلس النواب، مايك تورنر

وقال رئيس المخابرات بمجلس النواب، مايك تورنر، في مقابلة مع شبكة سي بي إس: "إنهم يستمرون في القول إنهم يريدون الانتقام، لكنهم يقولون بعد ذلك إن الأمر يتعلق بالردع، ثم يقولون إن الأمر يتعلق بتقليص القدرات، هذه كلها أهداف وغايات مختلفة، وهم لا يفعلون أيًا من ذلك”.

وأضاف: “ليس لدى الإدارة سياسة فيما يتعلق بإيران، وكيفية تقليص قدرتها، وتقليل هذه الهجمات، وتقليص أنشطتها الشائنة في الشرق الأوسط”.

لم يكن تيرنر وحده، طوال عطلة نهاية الأسبوع، ظهر أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيون على شبكات التلفزيون الرئيسية لمناقشة الأزمة في الشرق الأوسط، وانتقد الكثيرون إدارة بايدن وردود أفعالها على الخسائر في أرواح الأمريكيين.



رئيس مجلس النواب مايك جونسون

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون لشبكة إن بي سي: "ما يتعين علينا القيام به الآن هو زيادة الضغط على إيران، نحن بحاجة إلى القضاء على البنك المركزي الإيراني، نحتاج إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على صادراتهم النفطية، هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لإيران بدلًا من استراتيجية الاسترضاء هذه”.

وقال جونسون: "علينا أن نوضح لإيران أنه ليس هناك ما هو غير مطروح على الطاولة".

ويبدو أن التقارير الواردة من إيران تشير إلى أن النظام قد تغلب على الخوف الأولي من "الغضب الأمريكي"، على افتراض أنه لن تكون هناك هجمات على أهداف داخل إيران.



نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، اليوم الأحد، إنه "لم يتم إطلاق رصاصة واحدة على إيران"، واصفا الجهود الأمريكية لردع إيران بالفشل، حتى أن المؤسسة العسكرية في البلاد انتهزت الفرصة لتهديد الولايات المتحدة.

وأصدر الجيش الإيراني يوم الأحد تحذيرا نادرا بشأن سفينتي الشحن بهشد وسافيز، اللتين يعتقد أنهما تساعدان الحوثيين على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وجاء في بيان الفيديو أن "أولئك الذين يشاركون في أنشطة إرهابية ضد بهشاد أو السفن المماثلة يعرضون الطرق البحرية الدولية والأمن للخطر ويتحملون المسؤولية العالمية عن المخاطر الدولية المستقبلية المحتملة".

وتقول كل من إيران والولايات المتحدة إنهما غير مهتمين بالذهاب إلى الحرب، لكن مستشار الأمن القومي لبايدن جيك سوليفان لم يكن مستعدا الأحد لاستبعاد خيار شن هجوم داخل إيران.

وقال بعض الخبراء إنه مع الهجوم واسع النطاق على أهداف تابعة لإيران في العراق وسوريا، اتخذت إدارة بايدن الخطوة قبل الأخيرة ولن يكون أمامها خيار سوى ضرب مصالح النظام الإيراني، إذا تم شن المزيد من الهجمات ضد الولايات المتحدة.