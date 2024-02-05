النيابة تستدعى أسرة شاب مريض نفسي أنهى حياته ببنها

تباشر النيابة العامة بمركز بنها التحقيقات حول تخلص شاب مريض نفسي من حياته شنقاً بقرية قرنفيل.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما امرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من اصابات كما استدعت النيابة اسرة الشاب لسؤالهم حول الواقعة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتخلص شخص من حياته في منزل بمنطقة قرنفيل دائرة المركز.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين العثور على جثة شخص يدعى "و.س.ا" 47 عامًا، وتبين أنه يعاني من مرض نفسي، وأصيب بحالة نفسية سيئة مؤخرًا، وقام بربط حبل في سقف حجرة بالمنزل، وعلق نفسه من الرقبة فلقي مصرعه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

