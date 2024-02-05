مدير مديرية زراعة شمال سيناء في حوار لـ"البوابة نيوز": أرض الفيروز تشهد طفرة في التنمية الزراعية.. وطرح 90 ألف فدان هذا العام ضمن مشروع ترعة السلام

تعمل الدولة على تنمية سيناء، وتولي اهتمامها الأكبر بالتنمية الزراعية، فأراضى سيناء لديها مقومات النجاح حيث تنتوافر الأراضي رخيصة الثمن وغير المستغلة، ووجود مصدر مياه من البحر المتوسط.

وذكر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، في يوم 4 نوفمبر 2023، أن مشروع التنمية الزراعية يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه، وتوفير اكثر من 6 آلاف فرصة عمل دائمة وحوالى 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة..

وفي سياق ذلك أجرت البوابة نيوز حوار مع المهندس جمال مصطفى الدع، مدير مديرية الزراعة في شمال سيناء، تحدث فيها عن التنمية الزراعية واليكم نص الحوار:

في البداية حدثنا عن أهم مشروعات مديرية الزراعة التي تم تنفيذها، والمشروعات التي تنفذ في احتفالات ابريل المقبل؟

قال "الدع" أن المشروعات الي تنفذ في إطار الخطة الزراعية لتنمية شمال سيناء هي التجمعات التنموية التي يتم إنشائها في وسط سينا والحسنة ونخل، و انتهجت الدولة التوسع في الزراعة بمناطق في شمال وجنوب سيناء ،تم عمل 17 تجمع تنموي بواقع 6 تجمعات في جنوب سيناء، و11 تجمع في شمال سيناء، والتي نفذت في مركزي الحسنة ونخل، 6 تجمعات منها بمركز الحسنة، و5 تجمعات بمركز نخل.

وأضاف "الدع"، كل تجمع يحتوي على عدد من المنتفعين، وكل منتفع يأخذ مساحة 5 فدان ومنزل، وتم تسليم هذه الأراضي لهم، وحاليا يتم تجربة شبكات المياه للبدأ في الزراعة ، والاستزراع سيكون في 25 إبريل المقبل.

وتابع "المهندس"، يوجد مشروع كبير اهتمت به الدولة وذلكبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما أشار بالبدء في محطة معالجة بحر البقر، والتي سيتم ضخها إلى سيناء، و ستروي 370 الف فدان يتم حاليا استصلاحها، وهي أكبر محطة معالجة على مستوى العالم لأنها معالجة ثلاثية لمياه صرف زراعي ، ويتم خلطها بمياه نهر النيل لتروي هذه المساحة ، وتكون هذه في جنوب الشوحط وفي القنطرة شرق وامتداد لوسط سيناء، موضحا أن تنمية شمال سيناء على رأس أولويات التنمية الزراعية .

كيف يتم الاستفادة من مياه ترعة السلام في التنمية الزراعة ؟

يوجد طرح لزراعة حوالي 90 الف فدان هذا العام ، وسيتم زراعة هذه الأراضي على مياه ترعة السلام، وفي عام 2017 و 2018 تم طرح إمدادات للتوسع في الزراعة، ورسم مزاد على بعض المزارعين وتسليمهم عقود مأمنة، وزادت الرقعة الزراعية بحوالي 500 ألف فدان في ترعة السلام بعد عام 2011 وذلك باستصلاح أراضٍ جديدة.

بعد استقرار الوضع الأمني ما هو وضع الزراعة في القرى العائدة؟

لا يوجد اي مشاكل في أراضي القرى العائدة ، وهم في مدينة الشيخ زويد( مث قرية الظهير وأبو العراج ومناطق مختلفة في السكادرة وساحل البحر)، والكثير من الأهالي بدأوا في الزراعة فور العودة، وارسلت وزراة الزراعة حوالي 50 ألف شتلة زيتون، تم توزيعها على المزارعين بمراكز العريش..

وأشار إلى أن مديريه الزراعة تصرف في الشيخ زويد، تعويضات للمزارعين للأراضي التي جفت، أو التي تم إزالتها أثناء العملية الشاملة أثناء الحرب على الإرهاب..

ما هي التحديات والمعوقات التي تواجه المديرية بشأن تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية

قال "الدع"، أن الوضع الأمني أصبح آمنا والعربات أصبحت تسير بكل سهولة، فكان يوجد بعض المناطق لا نستطيع الدخول إليها ، أما الآن فالوضع افض من السابق ، ونسعى حالياً إلى دخول الأسمدة الزراعية، فأولى المحافظ اهتمامه هذه الفترة بدخول الأسمدة، موضحاً أنه كان يوجد 150 ألف فدان مزروعين في سيناء، وتأثرت هذه المساحات بسبب الإرهاب وبسبب ترك الأهالي لهذه الأماكن ،وبعض الأماكن جفت ولكن بدأ العائدون في زراعتها بمساعدة من مديرية الزراعة.

تشتهر سيناء برزاعة الزيتون كيف تولي المديرية الاهتمام بالمحصول، وما هي أشهر المحاصيل الزراعية الاخرى؟

واستطرد ، يوجد مساحات كبيرة من تشجير الزيتون وتم زراعة اكثير من أشجار ازيتون في الفترة ااخيرة تعويضا عما تف في السابق، مشيرا إلى أن شمال سيناء سلة الفاكهة والخضار تصدر لجميع أنحاء الجمهورية، فيوجد الخوخ والذي يروى على مياه الأمطار فالزيتون والخوخ من أهم محاصيل شمال سيناء، فمساحات الزيتون كبيرة جدا.

وهناك مبادرات لزرراعة الزيتون يقوم بها رجال الأعمال والمزارعون تستهدف زراعة ١٠ ملايين شجرة زيتون في مدن سيناء، ستجعها الاولى عالميا فى تصدير زيت الزيتون ومبادرة أخرى تحت شعار «عودة شجرة الزيتون إلى ديارها»، وبعض المحاصيل تعتمد زراعتها على مياه الآبار والامطار وأيضا طمي السيول وهو مادة خصبة جدا للزراعة في الأراضي الصحراوية، فيتم زراعة اقمح والشعير في بعض المناطق.

ما هي أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية الزراعية؟

أوضح "الدع"، أنه يوجد 44 جمعية تقريبا على مستوى مراكز المحافظة ، منهم 18جمعية برفح، وبعد رجوع الأهالي يتم إنشاء مراكز إدارة جديدة، والجمعيات الأخرى تمد المزارعين بالأسمدة ، وتم انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء وهما "النثيلة – الديفيدف".

ماذا عن مشروعات الاستزراع السمكي؟

وقال "الدع" أن بعض المزارعين بدأوا في تنفيذ أحواض الاستزراع السمكي، ونفذت كلية الزراعة بالعريش مشروع كبير في مزرعة الكلية إلى جانب مساهمتها في مساعدة أهالي سيناء لعمل مشاريع الاستزراع السمكي، وتم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد وتستخدم للتفريخ والاستزراع.

ما هو دور دور أبناء سيناء في المساعدة بالنهوض بالتنمية؟

مشروعات التنمية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، والذي يؤدي إلى دمج أبناء سيناء فى التنمية، مما يزيد من دورهم فى تنفيذ محور التنمية الشاملة ورفع قدراتهم الإنتاجية و ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية