بالفيديو.. أستاذ تمويل: تكنولوجيا الجيل الخامس تؤدي إلى توسع المؤسسات وزيادة عملائها

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التكنولوجيا الحديثة تضيف للمواطن على مستوى الاستخدام الشخصي والاستخدام المنزلي والعائلي، بالإضافة إلى الاستخدام المؤسسي وهو الأكثر أهمية.

وأضاف "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن كل المؤسسات تعتمد على التكنولوجيا، كما أن كل تطور يحدث في قطاع الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات يضيف للإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي ويجعل المؤسسات أكثر قدرة على خدمة عملائها، ويمكن المؤسسات من أن تتوسع وتزيد من قاعدة عملائها.

وتابع، أن منطقة الشرق الأوسط ليست متأخرة عن باقي دول العالم في استخدام تكنولوجا الجيل الخامس، موضحًا: "لدينا ما يتجاوز 30 مليون مواطن يستخدمون الجيل الخامس من التطور التكنولوجي، وهذه المسألة مهمة، وهناك توجه من حكومات أكثر الدول العربية لتعزيز هذا الأمر مثل مصر والإمارات والسعودية".