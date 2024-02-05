امرأة واحدة تكفى.. قصة حب فاروق الفيشاوي الوحيدة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذى رحل عن عالمنا تاركاً خلفه ميراث فني كبير لنجم من نجوم جيله، ونرصد لكم فى السطور التالية محطات من رحلته..

الرحله الفنية

قدم الفنان فاروق الفيشاوي مشوار فنى كبير ملئ بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، وإشتهر الفيشاوى بمرونه فنية مكنته من التنوع بين الأدوار، حيث جسد الشر والكوميدى والدنجوان، وهو ما ساهم فى شعبيته الكبيرة فى قلوب الجماهير، وأبرز الأعمال السينمائية "امرأة هزت عرش مصر، الطوفان، إغتصاب، عذاب الحب، عتبة الستات، الجراج، شبكة الموت، الإرهاب، إنفجار، الطاغية، القرداتي، درب الهوى، سوق المتعة"، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ليلة هنا وسرور"، وعلى مستوى الدراما قدم "الحرمان، المفسدون في الأرض، خيال الظل، ميراث الغضب، الحاوى، القضية، ابنائي الأعزاء شكرا، راس الغول، ثورة الشك، عفريت القرش، الأصدقاء، أدهم وزينات وال ٣ بنات"، وفى المسرح قدم "مسيلمة الكذاب، انا والحكومة، البرنسيسه، الدنيا مقلوبه، ولاد ريا وسكينه، اعقل يا دكتور، الناس اللى فى التالت".

الإنفصال عن الزوجة سمية الألفي

بعد إنفصال الفنان فاروق الفيشاوي عن زوجته الفنانة سمية الألفي، دامت بينهما الصداقة حتى رحيله.

وفى تصريحات تلفزيونية أكد الفنان فاروق الفيشاوي أنه لم يشعر بالوحدة بعد الطلاق من زوجته، لأنه ظل فى صداقة وود معها طوال الوقت، وأن الإنفصال جاء بعد الإتفاق بينهم على كل شيء، وأن الحياة الزوجية توقفت لهذا الحد، ولكنها مستمره إنسانياً طوال الوقت بكل احترام وتقدير.

أحمد الفيشاوي ينقذ والده من الإدمان

علق الفنان فاروق الفيشاوي على المرحلة الأصعب فى حياته، وهى فترة الإدمان التى مر بها.

وكشف فى لقاء تلفزيونى أنه توقف عن طريق الإدمان بسبب إبنه أحمد الفيشاوى، والذى كان يبلغ من العمر سبع سنوات، وقد رآه الأب مضطرباً بسبب إدمان والده، وهو ما جعل الاب يتخذ قرار بالتوقف عن الإدمان لشعوره بالمسئولية تجاه هذا الطفل.

إمرأة واحدة تكفى فاروق الفيشاوي

كشف الفنان فاروق الفيشاوي عن سر قلبه الذى ينبض بالحب لإمراة واحده فقط طوال حياته.

وأكد فى لقاءه مع الاعلامي محمود سعد أن هناك إمرأه واحده فقط أحبها طوال حياته، وأنه لن يتزوج سواها بعد الإنفصال عن الفنانة سمية الألفي، وأنه فى حالة عدم الزواج منها لن يتزوج مره أخرى بأى إمرأة.