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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

المغنية الأمريكية تيلور سويفت تنافس ترامب على رئاسة الولايات المتحدة

دونالد ترامب و تيلور
دونالد ترامب و تيلور سويفت
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يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمواجهة شرسة مع المغنية الأمريكية تيلور سويفت وأنصارها خلال الانتخابات الأمريكية المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر 2024، حيث أن من المعروف في الأوساط السياسية تفاني سويفت بدعمها الكامل للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وهو المنافس الأول لترامب خلال معركة الانتخابات المقبلة.

وبحسب مجلة "رولنغ ستونز" الشهيرة : "وراء الكواليس، كان رد فعل ترامب على احتمال تعاون بايدن وسويفت ضده هذا العام ليس بالانزعاج، ولكن بنوع من الغرور".

وأضاف التقرير: "في الأسابيع الأخيرة، أخبر الرئيس السابق المقربين منه أن دعم المشاهير لن ينقذ بايدن، كما ادعى ترامب بشكل خاص أنه "أكثر شعبية" من سويفت وأن لديه معجبين ملتزمين أكثر منها".

وعلق أحد أنصار ترامب على التقرير: "إذا كنت سأوصي باستراتيجية في هذا السيناريو، فإن أفضل مسار للعمل قد يكون بتجاهل المغنية الشهيرة. ببساطة ليس من الممكن تدمير صورة تيلور سويفت، فهي تحظى بشعبية ومحبة كبيرين".

 

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