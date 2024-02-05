ads
الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

سباح سعودي من ذوى الهمم يبدأ من الغردقة رحلة عبور المانش

سعودي من ذوي الهمم
سعودي من ذوي الهمم يستعد لعبور المانش بالغردقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن رغبة المملكة العربية السعودية لضم سترووك إيجيبت الوكيل الحصري لعبور المانش اليها في المملكة وتبني السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم إعاقة ذهنية "داون سندروم" ليقوم شلبي لتأهيله لعبور بحر المانش في اغسطس ٢٠٢٤.

واضاف شلبي في تصريحات صحفية اليوم، انه جاري عملية اختبارات وتدريب السباح السعودي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لمدة ١٠ ايام من كل شهر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  ويقوم شلبي اول من عبر المانش بزراع واحدة  بالاشراف على تدريبات  السباح باقي ايام الشهر في المملكة بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.

واوضح شلبي، أنه من المقرر أن يشارك السباح السعودي مجموعة من السباحين من ألمانيا واسبانيا وسباحين من مصر ليصبح فيصل اول سباح من فئة داون سيندرم في الشرق الأوسط يشارك في محاولة لعبور المانش ويعيد امجاد المملكة العربية السعودية للسباحة الطويلة بعد غياب أكثر من ٤٠ عاما.

وتابع شلبي ان سترووك إيجيبت من المقرر أن تقوم بجولة في المملكة لاكتشاف السباحين من ذوى الهمم لضمهم  في مسابقات سباحة فى المياه المفتوحة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المملكة بذوي الهمم من أجل المنافسة على بطولات العالم وليس مجرد احراز مراكز شرفية.

IMG-20240205-WA0007
IMG-20240205-WA0007
IMG-20240205-WA0004
IMG-20240205-WA0004
IMG-20240205-WA0005
IMG-20240205-WA0005
الاولمبية السباح خالد شلبي السباحة الأولمبية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر