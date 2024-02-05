قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس 4متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة
وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث
وإحراز ت النيابة المضبوطات وإرسال المواد المخدرة الي المعمل الكيمائي
ضبط (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - ٢ ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة").
حوادث وقضايا
استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة
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قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس 4متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة
قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس 4متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة