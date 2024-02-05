استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة

قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس 4متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث

وإحراز ت النيابة المضبوطات وإرسال المواد المخدرة الي المعمل الكيمائي

ضبط (4 عاطلين- لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،600 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الآيس، البودر" -بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس -مبلغ مالى "محلى وأجنبى" - ٢ ساعة – سيارتين "مستخدمتان فى الترويج للمواد المخدرة").

