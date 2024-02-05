فيديو| ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في تشيلي إلى 112

أعلن مسؤول بوزارة الداخلية في تشيلي الأحد أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت وسط البلاد ارتفع إلى 112 قتيلا.

وقال نائب الوزير مانويل مونسالفي في مؤتمر صحافي إن الطبيب الشرعي تسلّم "112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة"، مضيفا أنه لا يزال هناك "40 حريقا نشطا".

وتهدد حرائق الغابات التي بدأت قبل عدة أيام مشارف فينياديل مار وفالبارايسو، وهما من المدن الساحلية السياحية.

وفرضت سلطات تشيلي حظر التجول اعتبارا من التاسعة مساء في المناطق الأكثر تضررا ونشرت أفراد الجيش لمساعدة رجال الإطفاء على وقف انتشار الحرائق في حين رشت طائرات هليكوبتر المياه في محاولة لإخماد النيران من الجو.

وأعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك أعلن الحداد الوطني لمدة يومين ابتداء من اليوم الإثنين.

ووفق السلطات فإن مئات الأشخاص في عداد المفقودين، وعدد المنازل المتضررة تجاوز ألفا.

Our planet is in trouble. This is just the beginning!



Firefighters from the 5th Region of Chile realize that there are people trapped inside civilian vehicles that are burning while they are passing through one of the forest fires....#ChileFires pic.twitter.com/l9JtfO36kr — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 3، 2024

More video from earlier today. It's dark now and fires are still burning with more evacuations being ordered!pic.twitter.com/2z47nO2zBq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 3، 2024

Chile declares a STATE OF EMERGENCY as fires tear through the country.@CNN now reports at least 56 people have died، and thousands of homes have been destroyed.pic.twitter.com/vRV7vgCwKH — Steve Hanke (@steve_hanke) February 4، 2024