الاستعلام عن صحة شخصين أصيبا في حادث مروري بإمبابة

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث مروري بإمبابة، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن الشخصين المصابين سيدة تدعى د" كريمه.د" 38 سنة، ورجل يدعى"محمد.ض" 46 سنة، وان السبب في الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انقلاب السيارة التى يستقلاها.

بدأت الواقعة بتقلي مسؤول غرفة عمليات المرور، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أسفر عن مصابين.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام السيارة المتسببة في الحادث، وتسير حركة سير المرور.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.