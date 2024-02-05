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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرية رامين شرق طولكرم وتداهم منازل المواطنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت قرية رامين شرق طولكرم، ونشرت الجنود في الشوارع داخل القرية.

وأضافت الوكالة، أن جنود الاحتلال، قاموا بتحطيم صرح الشهداء، الذي يضم أسماء شهداء القرية، وسط إطلاق القنابل المسيلة للدموع، وقنابل الغاز، وفتشوا الشبان في القرية، كما داهم الاحتلال عدة منازل للمواطنين الفلسطينيين.

وأمس الأحد، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك  أكثر من 35 ألف شهيد من بينهم 13 ألف طفل جراء عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن الكارثة الإنسانية التي قام بها الاحتلال نتيجة محاصرة مستشفى الأمل في خان يونس لمدة 14 يوم على التوالي، واستمرار القصف في محيطها  . 

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام قرية رامين مداهمة المنازل