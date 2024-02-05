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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

إنتر ميلان يعمق جراح يوفنتوس ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان ويوفنتوس
إنتر ميلان ويوفنتوس
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واصل إنتر ميلان زحفه نحو لقب الدوري الإيطالي، بعد فوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيوزيبي مياتزا" ضمن الجولة 23 من المسابقة.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق فيديريكو جاتي مدافع يوفنتوس، الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37.

وبدأت المباراة بضغط من إنتر ميلان، حيث حاول لاعبوه الوصول إلى مرمى يوفنتوس، ونجحوا في ذلك بعد تمريرة رائعة من باريلا إلى بافارد، الذي حاول تسديد الكرة بمقصية، ولكن تورام تابعها من داخل منطقة الجزاء، لتضرب بالمدافع جاتي وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة، عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف صاحب 53 نقطة.

انتر ميلان يوفنتوس الدورى الإيطالى