قمة الدوري الإيطالي.. لاوتارو على رأس هجوم إنتر ميلان أمام يوفنتوس

أعلن الجهاز الفني لفريق إنتر ميلان بقيادة سيموني إنزاجي، تشكيل الفريق لمواجهة يوفنتوس في قمة الجولة 23 من الدوري الإيطالي، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" مساء اليوم.

يعتمد إنتر ميلان على خط هجومي قوي بقيادة لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، وتواجد دارميان في خط الوسط لتعزيز الجانب الدفاعي، وشهد التشكيل عودة تشالهان أوجلو بعد غيابه في المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

يدخل إنتر ميلان المباراة وهو في صدارة الترتيب برصيد 54 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

