الدوري الإسباني.. ثنائي برازيلي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيل قوي لمواجهة أتلتيكو مدريد في قمة الجولة 23 من الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم.

يعتمد أنشلوتي تواجد ناتشو بدلاً من ميليتاو في خط الدفاع، واستمر في الاعتماد على بيلينجهام في خط الوسط، ودفع بالثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، فاسكيز، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كامافينجا، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المباراة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

