حملة مكبرة بالعريش لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أملاك الدولة

وجه اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الإجراءات لحصر وإزالة كافة المباني الخارجة عن القانون.

واستمرت الحملة اليوم الأحد بتنفيذ الموجه رقم 22 المرحلة الأولى وإزالة التعديات بدائرة قسم ثالث العريش برئاسة وكيل اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش مدعومة بقوة أمنية للتأمين من مديرية الأمن، وقسم ثالث وبحضور مهندسي الإدارة الهندسية التنظيم والإشغالات والإنارة والمتابعة والتغيرات المكانية، حيث تم تنفيذ 13 حالات بدائرة قسم ثالث وتتوالى أعمال اللجنة .

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذا توجيهات رئاسة الوزراء الصادرة بشأن تنفيذ الموجة 22 إزالات ومواجهة التعديات على أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة وتنفيذ قوة القانون .