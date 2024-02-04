القاهرة الإخبارية: هجوم "بن غفير" على الإدارة الأمريكية لم يكن الأول

أكدت مراسلة «قناة القاهرة الإخبارية» دانا أبو شميسة في القدس المحتلة، إنه ليست المرة الأولى الذي يهاجم فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإدارة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان والمستوطنين في قطاع غزة، فالمرة الأولى كان هنالك رفض واسع حتى على المستوى السياسي بإعادة المستوطنات هناك.

وأضافت "أبو شمسية" خلال رسالة على الهواء، أنه كان هناك توضيحات من المسؤولين الإسرائيليين بأن ليس لتصريحات "بن غفير" وزن في إدارة الحرب الحالية، وعلى الرغم من ذلك خرج بتصريح صحفي في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدث فيها أن إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان والمستوطنين هناك مقابل هجرة طوعية للفلسطينيين ومقابل حوافز مالية.

وأشارت إلى أن "بن غفير" طالب بانعقاد مؤتمر عالمي يطالب فيه بالبحث عن دولة قد تستقبل الفلسطينيين مقابل الحوافز المالية هناك، ووصل في تصريحاته المتطرفة إلى مهاجمة الإدارة الأمريكية.

وأوضحت أن "بن غفير" قارن بين زمن حكم الرئيس السابق دونالد ترامب و الرئيس جو بايدن، بأنه إذا كان "ترامب" متولي إدارة البيت الأبيض فسيكون هنالك معاملة مغايرة للدعم الأمريكي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقدم أمريكا المساعدات والإغاثات الإنسانية لسكان قطاع غزة يجب عليها التركيز على دعم الإسرائيليين، كل هذه التصريحات لها صدى واسع اليوم في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/watch?v=FjbMF3jKzeM&ab_channel=AlQAheraNews