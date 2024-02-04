وعد البحري: أغنية "عندية" ليس لها علاقة بحياة شيرين عبد الوهاب وأسما شريف منير

أكدت المطربة وعد البحري أن أغنيتها الجديدة “عندية” تحارب التنمر وتدعو المرأة لمواجهة مصاعب حياتها، وفي إحدى الحكايات ظهرت موديل قامت بحلق شعرها بعد انفصالها عن زوجها مما أثار الجدل على السوشيال ميديا، واعتبره البعض تناول لحياة شيرين عبد الوهاب وتصرفها بعد أزمتها مع حسام حبيب، في حين اعتبره آخرون استغلالًا لتريند أسما شريف منير بعد حلاقتها لشعرها بالكامل.

وأضافت في تصريحات صحفية أن هذا الأمر لم يكن مقصودا على الإطلاق وان الموديل بالفعل عانت كثيرا بعد انفصالها عن زوجها وحلقت شعرها، أي أنها كانت تعبر عن مشاعرها الحقيقية لدرجة أنها بكت بشدة أثناء التصوير مما دفعنا لتكرار تصوير المشهد.

وأعربت وعد عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي حققها الكليب وبالرسائل الهامة التي يحملها والتي وصلت بهذه القوة.

يشار إلي أن أغنية "عندية" من كلمات سمير زكي وألحان عصام كاريكا وتوزيع محمد هارون والكليب من إخراج فادي حداد.