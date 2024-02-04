الدوري الإنجليزي.. ولفرهامبتون يسحق تشيلسي برباعية

فاز ولفرهامبتون على ضيفه تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ تشيلسي المباراة بقوة وسجل هدفًا مبكرًا عن طريق كول بالمير في الدقيقة 19، لكن ولفرهامبتون عاد إلى المباراة سريعًا وسجل هدف التعادل من خلال ماثيوس كونها في الدقيقة 22.

وقبل نهاية الشوط، تقدم ولفرهامبتون عن طريق أكسيل ديساسي لاعب البلوز الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، عزز الذئاب تقدمهم عن طريق ماتيوس كونها في الدقيقة 63، وعاد نفس اللاعب ليطلق رصاصة الرحمة ويسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82، لكن البلوز سجلوا هدفا ثانيا عن طريق المدافع تياجو سيلفا في الدقيقة 86 لتنتهى المباراة بفوز ولفرهامبتون.

بهذا الفوز، تقدم ولفرهامبتون إلى المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة ليحتل المركز الحادي عشر.

