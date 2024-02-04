الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على ويستهام في الشوط الأول

تقدم مانشستر يونانيد على ضيفه ويستهام، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد" في إطار منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر مانشستر يونايتد على الكرة بشكل كبير، وهدد مرمى ويستهام يونايتد في أكثر من مناسبة، سجل راسموس هويلوند هدفًا رائعًا في الدقيقة 23، بعد تمريرة رائعة من برونو فيرنانديز.

حاول ويستهام العودة، لكنه لم ينجح في خلق فرص خطيرة على مرمى مانشستر يونايتد.

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: دييجو دالوت - هاري مجواير - ليساندرو مارتينيز - لوك شو.

خط الوسط: ماينو - كاسيميرو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلاند.

دخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يسعى لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بينما يسعى ويستهام يونايتد للحفاظ على موقعه في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة.

