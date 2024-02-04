وفد برلماني فرنسي من رفح: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

طالب وفد برلماني فرنسي برئاسة النائب إريك كوكريل، اليوم الأحد، من أمام معبر رفح بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد البرلمانيون الفرنسيون، في البيان الذي تلاه كوكريل، أنهم أتوا إلى المعبر الحدودي مع قطاع غزة "للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، هنا وفي جميع أنحاء المنطقة."

وأضافوا أنهم أدانوا أحداث السابع من أكتوبر، التي لا تبرر مقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني في قطاع غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال، على يد الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 آخرين في الضفة الغربية المحتلة. كما أكدوا أن الكارثة الإنسانية والصحية الجارية لا تبرر أيضًا هذه الأحداث.

وأشاروا إلى أنهم أول وفد من البرلمانيين الأجانب يأتي إلى رفح على مقربة من سكان غزة، مشددين على أنه يتعين إسكات الأسلحة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم مواطنينا، وكذلك السجناء الفلسطينيين، بدءًا من المحتجزين إداريا.

وأكد البرلمانيون الفرنسيون أن وقف إطلاق النار الدائم هو الشرط الأساسي لبدء المفاوضات التي يجب أن تشمل بسرعة خروج القوات الإسرائيلية وإنهاء الحصار المفروض على هذه الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية ومصادرة الممتلكات في القدس الشرقية.

وأوضحوا أنه يجب أن تستند هذه المفاوضات إلى القانون الدولي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، التي أعادت تأكيدها العديد من قرارات الأمم المتحدة، وأن ذلك شرط للعودة إلى سلام لا غنى عنه للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وعلى نطاق أوسع لجميع شعوب المنطقة.