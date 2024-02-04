ختام البرنامج القومي للفنون التراثية ببني سويف

انطلقت فعاليات المعرض الختامي للبرنامج القومي للفنون التراثية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة ،تحت إشراف جيهان حنفي رئيس الادارة المركزية لتنمية النشء وهالة عثمان مدير عام إدارة البرامج بالوزارة وهشام الجبالى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ،ناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب

حيث أوضح مدير عام الشباب والرياضة ، أن الحفل الختامي ، الذي أقيم بمركز شباب مدينة ناصر ،شهد افتتاح الجدارية التي تم عملها خلال فتره تنفيذ البرنامج ، مشيراُ إلى المعرض تضمن تشكيلة متنوعة من المنتجات للنشء ، شملت " أشغال يدوية - اكسسوارات - أشغال الصوف للأطفال - مشغولات القماش ومشغولات الجلود المتعددة ... "، بجانب فقرات لشعبة العروض الرياضية وحفل سمر لشعبة المرشدات

شهد الحفل الختامي حضور:على حسن مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وإخصائيو الإدارة ومدربو البرنامج والنشء المشاركون بالبرنامج ،ياسر ربيع رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة ناصر ، وأعضاء مجلس إداره المركز