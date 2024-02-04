ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يقدم موقع " البوابة نيوز"، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة سوهاج.

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٦ % على مستوى المحافظة.

و وجه " الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ ٨٣ ألف ٧١٧ طالب وطالبة، حضر منهم ٨٣ ألف و ٣٣٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر ٧١ الف ٣٤٣ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٨٦ %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.

https://www.albawabhnews.com/4954824

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الفصل الدراسي الاول المنظومة التعليمية امتحانات الشهادة الإعدادية رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول نتيجة الشهادة الاعدادية منظومة التعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم نسبة النجاح نتيجة الفصل الدراسي الأول موقع البوابة نيوز الشهادة الاعدادية