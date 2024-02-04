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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 86%

محافظ سوهاج يعتمد
محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٦ % على مستوى المحافظة.

و وجه " الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ ٨٣ ألف ٧١٧ طالب وطالبة، حضر منهم ٨٣ ألف و ٣٣٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر ٧١ الف ٣٤٣ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٨٦ %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.

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