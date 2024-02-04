الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لفريق لوهافر أمام موناكو

أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره موناكو، وذلك بعد قليل على ملعب "لويس الثانى"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لوهافر كالتالى:

حراسة المرمى: أرثور ديسماس.

خط الدفاع: أرونا سانغانتي، إتيان كينكوي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.

خط الوسط: رسول ندياي، دالير كوزاييف، ياسين كشطة، انتونى جواجو.

خط الهجوم: إيمانويل صابي، خوسيه كازيمير.

ويحتل فريق موناكو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى الفرنسى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.