ads
الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. تشكيل هجومى لفريق لوهافر أمام موناكو

لوهافر
لوهافر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن لوكا إلسنر المدير الفنى لفريق لوهافر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره موناكو، وذلك بعد قليل على ملعب "لويس الثانى"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق لوهافر كالتالى:
حراسة المرمى: أرثور ديسماس.
خط الدفاع: أرونا سانغانتي، إتيان كينكوي، جوتيير لوريس، كريستوفر أوبيري.
خط الوسط: رسول ندياي، دالير كوزاييف، ياسين كشطة، انتونى جواجو.
خط الهجوم: إيمانويل صابي، خوسيه كازيمير.
ويحتل فريق موناكو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى الفرنسى برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق لوهافر المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

الدوري الفرنسي موناكو لوهافر تشكيل فريق لوهافر