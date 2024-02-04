"شعبة البويات" تبحث مع التصديري للصناعات الكيماوية سبل زيادة مساهمتها في صادرات القطاع

عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية و حضره ممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

قدم خلاله محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عرضا تقديميا اوضح خلاله كافة خدمات المجلس وامكانية مساهمته فى زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع و تعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.

قال محمد مجيد، إنه تم الاتفاق علي عقد جلسة موسعة مع الشركات اعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم اطر التعاون مع المجلس .

بحث الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئى وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة

و تم تكليف الجهاز التنفيذى للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها الى الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة بهذا الشأن. و وافقت اللجنة علي التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئى على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والأكتفاء فقط بـqr وان يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

أكد الحضور، اهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كاجراء من اجراءات بطاقة الأداء البيئى.

و بحث الحضور إمكانية التوصل إلي آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع اسس للتعامل مع الازمة الحالية فى اطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومى للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.