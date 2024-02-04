خروجها أثار الجدل.. مدير آرت فير كايرو: لوحات متاحف وزارة الثقافة مؤمنة بشكل غير مسبوق

انطلق مساء أمس السبت، فعاليات الدورة الخامسة من "آرت فير كايرو" بالمتحف المصري الكبير، وسط إقبال جماهيري حاشد. ومن أهم المفاجآت التي شهدتها الدورة الحالية، تخصيص جناح لعرض عدد من لوحات أهم الفنانين العالميين والمصريين، تمت إعارتها لأول مرة في التاريخ من متاحف وزارة الثقافة، طوال فترة الدورة الخامسة من "أرت فير"، وهو الأمر الذي حظي بإعجاب آلاف الجماهير.

ووجه محمد يونس، المؤسس والمدير التنفيذى لـ«آرت فير كايرو»، الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، على السماح بخروج هذه اللوحات الفنية الهامة لمشاهدتها على أوسع نطاق، في رحاب المتحف المصري الكبير، حيث يجتمع عبق التاريخ، مع الفن المعاصر والحديث.

وأضاف يونس في بيان صحفي: شاهد أكثر من خمسة آلاف شخص اللوحات منذ انطلاق "أرت فير كايرو"، ومن المتوقع أن يصل عدد الجمهور الذين يشاهدون اللوحات إلى ما يزيد على ٢٠ ألف شخص، ومع إقبال عدد كبير من الجمهور الأجنبي على المعرض وعدم علمهم بوجود هذه اللوحات الخالدة في مصر، وأمام انبهارهم بها، أصبح الأمر يصب في صالح السياحة الثقافية المصرية.

وتابع يونس: بالفعل وجدت عددا كبيرا من الجمهور يسألني عن أماكن هذه المتاحف ويرغبون في زيارتها، لمشاهدة باقي اللوحات.

وحول تأمين اللوحات، قال يونس: لقد تم تأمين اللوحات المشاركة في "أرت فير كايرو"، على أعلى مستوى، بالتعاون بين قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة والمتحف المصري الكبير و"أرت فير كايرو"، ويكفي أن اللوحات معروضة بجوار قاعات الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليست معروضة في أي مكان.

ولفت إلى أن أهم اللوحات المعروضة ترجع إلى كل من الفنانين؛ جوجان، وراغب عياد، ومحمد ناجي وتمثال لمحمود مختار، وغيرهم وقد تمت إعارتهم خمسة أيام وسيتم إعادتهم مرة أخرى، مشيراً إلى أن هذه فرصة هامة لمحبي الفنون التشكيلية لأن هذه اللوحات تم تجميعها من عدد من المتاحف.

ويُشارك في فعاليات "آرت فير" قرابة 200 فنان، وأكثر من 1500 عمل فني، وتم تخصيص اليوم الأول من المعرض للشخصيات الهامة من الزوار من مصر وكل أنحاء العالم، ليس فقط الشرق الأوسط ولكن من أوروبا وأمريكا وكل سفراء الدول في مصر، أما الأيام الأربعة الأخرى ستكون للجمهور وستتضمن عدة فعاليات.

وتعقد نسخته الخامسة خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير الجاري، وسط حضور كبير من كل أنحاء العالم، بمشاركة 35 قاعة وصالة عرض للفن ونحو 200 فنان من مصر والشرق الأوسط.

ويشارك في أرت فير كايرو هذا العام، الفنان الكبير وأحد صناع الثقافة المصريين والعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، كما يحل الفنان عبدالهادي الوشاحي ضيف شرف على آرت فير هذا العام، وتشارك المصممة المصرية نادين نور الدين بمساحة عن الفنانات المصريات المعاصرات منذ إنجي أفلاطون وحتى الآن.

ويشهد "أرت فير" عقد منصة "حوار"، وإقامة مجموعة من اللقاءات التي تُدار على مدار يومين في نقاشات مثمرة لتوحيد الجهود للارتقاء بالحركة الفنية في مصر والمنطقة العربية، ومد جسور التعاون بين المبدعين والأفراد المعنيين بالممارسات الفنية والمؤسسات الفنية الفاعلة في العالم العربي، ويقام برنامج ورش العمل والمحاضرات، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع الفنون التشكيلية.

ومن المقرر أن يناقش الحوار كل القضايا والمشكلات وأصول إدارة الفن، ودور صالات العرض، ودور الفنان، كما ستتم مناقشة إرث الأعمال الفنية وإدارتها بعد وفاة الفنان، خاصة أن مصر لديها أطنان من تلك الأعمال، وقد لا تعرف الأسر كيفية التصرف فيها.

ولم يغفل "آرت فير" القضية الفلسطينية، وتم تخصيص جزء منه لأكثر من 15 فنانا عربيا كل منهم يتناول القضية من رؤيته، والأمر لن يقتصر فقط على الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، ولكن سيكون التركيز على القضية الفلسطينية من بدايتها وحتى الآن وفقا لرؤية كل فنان، وهناك فنانين مُشاركين من مصر وسوريا والإمارات والسعودية وغيرهم سيتناولون القضية من منظورهم وطريقتهم الخاصة.

ويُعد المعرض هو أول "آرت فير" عربي، بين 260 "آرت فير" عالمي، وتعقد نسخته الخامسة في المتحف المصري الكبير، وتشارك به 8 قاعات للفن من مصر، و27 قاعة أخرى من الدول العربية، منها السعودية ولبنان والأردن والكويت والإمارات".

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