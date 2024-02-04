غزة حاضرة بـ”دمية يوسف”.. افتتاح مهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس بتونس

عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الاحد تقريرا تلفزيونيا بعنوان غزة حاضرة بـ"دمية يوسف".. افتتاح مميز للدورة الخامسة لمهرجان أيام قرطاج لفنون العرائس بتونس.

عرائس تتجول في أروقة مدينة الثقافة وعروض دمى متنوعة تعلن انطلاق الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس بمشاركة أكثر من 100 فنان عرائسي من تونس وداخل وخارج العالم العربي.

إلى ذلك، قالت منية المسعدي مديرة "أيام قرطاج" لفنون العرائس، إن المهرجان وُلد كبيرا ويثبت دائما أنه كذلك، وهو الوحيد من نوعه في العالمين العربي والأفريقي ويحتل المرتبة الثانية حاليا بعد مهرجان باريس.

برمجة نسخة هذا العام من المهرجان انفتحت على عدد من المدن البعيدة عن العاصمة، كما جاءت زاخرة بعروض عرائسية للأطفال وأخرى موجهة للكبار.

تنغمس الدورة الخامسة لأيام قرطاج لفنون العرائس في سياقها الإقليمي بوعي ولفتة خاصة بما يحدث من عدوان على غزة من خلال تصميم دمية "يوسف" الطفل الفلسطيني الأبيض صاحب الشعر الكيرلي والتي كانت على المعلقة الرسمية للمهرجان.

