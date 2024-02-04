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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

توقعات بزيادة نسبة الإصابة بالسرطان عالميا خلال 2050

الكشف المبكر عن الأورام
الكشف المبكر عن الأورام
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قالت الدكتورة نهال المشد، أستاذ علاج الأورام بجامعة طنطا، إن منظمة الصحة العالمية حذرت من توقعات زيادة نسبة الإصابة بالسرطان بنسبة 77% بحلول عام 2050، موضحة أن مراحل اكتشاف المرض تلعب دورًا محوريًا في شفاء الحالات، مشددة على أهمية التوعية بالكشف المبكر والوقاية من السرطان.
 

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح،اليوم الاحد، المذاع علي شاشة قناة «dmc»، أن الوكالة الدولية للأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أعلنت وجود نحو 20 مليون حالة إصابة بالسرطان و9 ملايين و900 الف حالة وفاة بسبب السرطان في عام 2022.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين مواطن مصري يستفيدون من خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام، موضحا أن الكشف لكل المواطنين فوق الـ18 سنة.

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