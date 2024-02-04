"سلامة الغذاء" تنفذ 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية

نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، 27 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

و كشف التقرير الأسبوعي لهيئة سلامة الغذاء، أن عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1631 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارتي الرقابة على المنشآت السياحية والمحال العامة تم شن 4 حملات مشتركة على 14 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء، وتم تسجيل 464 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 312 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 132 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة مرسى مطروح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، بني سويف، المنوفية، الدقهلية، دمياط، المنوفية، الفيوم وقنا، وتم استيفاء مخزن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة للاشتراطات إلى 264 مخزنا.