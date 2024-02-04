4 طلاب سيناويين يشاركون في تدريب الاتحاد الدولي للكتاب العرب

يشارك أربعة طلاب تابعين للمركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء، التابع لمديرية التربية والتعليم في التدريبات التي يقيمها الاتحاد الدولي للكتاب العرب وإدارة تكنولوجيا المعلومات ولجنة فعاليات الأطفال والمواهب وفضاء زاد الرقمي التونسي وذلك ضمن فعاليات تحدي مربع الإبداع العربي، خلال شهر يناير 2024 حتى نهاية فبراير الجاري.



ويمثل طلاب المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي بجنوب سيناء كل من: حمزة محمد جميل الصف الأول الإعدادي مدرسة الفيروز الرسمية للغات بالهضبة التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، وأحمد ياسر نبيه الصف الأول الثانوي مدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العامة العسكرية، ومحمد حازم أحمد عبد العال، نفس الصف والمدرسة، ويوسف رائد محمود الصف الثالث الثانوي مدرسة المجمع التعليمي، وججميعهم تابعين لإدارة طور سيناء التعليمية.



وحضر المشاركون عدة تدريبات منها: حلقة تكوينية عن بعد بعنوان: Accessability for all، قدمتها المدربة والخبيرة دكتورة منى مراد، وسيدور التدريب حول “عالم الروبوت والذكاءات المتعددة” مساء اليوم.

كان فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد كرم في أرض الطابور الطالبين محمد حازم أحمد عبدالعال، وأحمد ياسر نبيه عبدالمعطي، وهما بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد محمود ناجي العواد الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية؛ ذلك لفوزهما في اختبار تصفية الالتحاق بمبادرة “الموهوبون العرب”، في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي.

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