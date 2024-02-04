فرع ثقافة أسيوط يقدم العرض المسرحي "أكتوبر الذهبي"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي العرض المسرحى " أكتوبر الذهبى" َالذي يروي بطولات الجيش المصري في الحقبة الزمنية خلال فترة نكسة ٦٧، كما يوضح العرض كيفية تحطيم خط بارليف وبراعة الجيش المصري في نصر أكتوبر العظيم. يجسد العرض مجموعة من مبدعى مسرح العرائس، فكرة د. أسامة محمد علي ومن إخراج رضا حسانين

قال ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أن العرض يجوب قري أسيوط الأكثر احتياجاً للثقافة والتنوير وذلك ضمن خطة سعي الهيئة في نشر الوعي الثقافى وترسيخ الهوية الوطنية ويطوف القرى منوهاً أنه يستمر عرضه حتى غدا الاثنين

العرض المسرحى " أكتوبر الذهبى" يقدمه البيت الفنى للمسرح ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال بإشراف الفنان محمد الشرقاوي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب وادارة البرامج الثقافية والفنية ووزارة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مؤسسة مصر الخير ووزارة التنمية المحلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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