هجوم مستعمرين على خربة الطوبا جنوب الخليل

شهدت خربة الطوبا جنوب الخليل، ليلة أمس، هجومًا غاشمًا من قِبل مستوطنين من مستوطنتي "اتسخار مان" و"ماعون"، وحمل هؤلاء المستعمرون الأسلحة واقتحموا الخربة بمسافر يطا، مستهدفين منازل المواطنين العزل. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ووفقا لـ "وفا"، فإن المستعمرين قاموا بتوجيه شتائم نابية نحو السكان، وتهديدهم بالقتل والترحيل، مما أدى إلى خلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار في المنطقة. وللأسف، أضحت هذه الحوادث العنيفة جزءًا من واقع يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة.

تأتي هذه الهجمات بعد مغادرة عائلة عيسى عوض لخربة الطوبا باتجاه قرية اصفي نتيجة للاعتداءات المتكررة التي تعرضت لها على يد المستعمرين، إضافة إلى سرقة أغنامهم المتكررة.

تطالب السلطات الدولية بالتدخل العاجل للحد من هذه الأعمال العدوانية، وضمان حماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، والقضاء على التصعيد العنيف الذي يستهدف الفلسطينيين الآمنين في مناطقهم.