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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا: ارتفاع ضحايا قصف أوكراني على "لوجانسك" إلى 20 قتيلا

قصف أوكراني
قصف أوكراني
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، عن ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الذي شنه الجيش الأوكراني على "مخبز" في منطقة ليسيتشانسك في "جمهورية لوجانسك الشعبية"، المعلنة من طرف واحد؛ ليصل إلى 20 شخصًا.

وذكرت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الأوكرانية يوم السبت - أن "موظفي خدمة الإنقاذ انتشلوا 20 جثة من تحت الأنقاض بعد القصف. وعلى الرغم من التهديد بشن غارة أخرى، يواصل رجال الإنقاذ إزالة الأنقاض".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت غارة على مخبز ليسيتشانسك بعد ظهر اليوم. وقالت السلطات المحلية إن عملية رفع الأنقاض ستستمر طوال الليل.

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