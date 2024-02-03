العادات.. حقائق وأفكار خاطئة تكشفها الأبحاث العلمية

في زمن القرارات الجديدة لعام الجديد، قد تعتقد أنه يستغرق 21 يومًا من تكرار الفعل ليصبح عادة. لذا، قد تبدأ رحلتك نحو صالة الألعاب الرياضية لمدة 21 يومًا، على أمل أن تصبح الذهاب إلى النادي أمرًا آليًا - وربما ممتعًا - بحلول اليوم 22. قد يكون من الصعب التفكير في الالتزام بالذهاب إلى النادي الرياضي لمدة عام كامل، لكن 21 يومًا هو أمر قابل للتحقيق.

لكننا نأسف لتفجير فقاعتك، فالمدة المقدرة للتأقلم مع عادة ما ليست 21 يومًا. وفقًا لخبيرة العادات وكاشفة الأساطير ويندي وود، جاء هذا الادعاء الخاطئ من كتاب تنمية الذات في الستينيات ووصف في الواقع مدة التأقلم مع المظهر الجديد بعد جراحة تجميل.

تحسين العادات والتخلص من القديمة

كم من الوقت يستغرق تشكيل عادة؟ إنه سؤال يشغل الكثيرين منا خلال تلك الأيام الأولى المرهقة لبناء العادات. متى سأقوم بتنظيف أسناني كل صباح دون الحاجة للتفكير في ذلك؟ متى سأكون قادرًا على تناول دوائي دون أن أحتاج لتذكير؟ متى سيصبح اختيار الذهاب إلى النادي أمرًا سهلاً؟

للأسف، أظهرت أحدث أبحاثنا أنه لا يوجد رقم سحري.

نصائح قابلة للتطبيق من العلم

استخدمنا التعلم الآلي، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي، لتحليل البيانات الخاصة بعشرات الآلاف من زوار الصالات الرياضية والعاملين في المستشفيات في أمريكا الشمالية بهدف فهم أفضل لكيفية تشكيل عادتين مهمتين: العادات المتعلقة بممارسة الرياضة والعادات المتعلقة بغسل اليدين.

حددنا العادة بأنها النقطة التي يصبح فيها سلوك معين قابلاً للتنبؤ للشخص المحدد باستخدام أدوات النمذجة الإحصائية لدينا.

ماذا تعني النتائج بالنسبة لك؟

العادات البسيطة قد تشكل بسرعة أكبر: قد نحب جميعًا أن نعتقد أن ممارسة التمارين الرياضية أو القيام بنشاط جديد صعب آخر سيصبح آليًا في ثلاثة أسابيع فقط. بدلاً من ذلك، وجدنا تلميحات في بحوثنا تشير إلى أن سرعة تشكيل العادة قد ترتبط بتعقيد العادة التي نحاول تشكيلها. إنشاء مواقف تساعد على تكوين العادات: من الشائع التفكير أن تكوين العادات الصحية يعتمد على الإرادة، ولكن علماء العادات (بما في ذلك فريقنا) لا يوصون بـ "تحليل" نفسك لإنشاء عادة. بدلاً من ذلك، نشجعك على التركيز على إنشاء مواقف صديقة للعادات - بيئات ستصبح في نهاية المطاف "مواقف" لسلوك مرغوب. العادات تجعلنا أقل مرونة: الجانب المظلم للعادات هو أنه بمجرد تشكيلها، فإنك تنفذها بشكل ردائي - حتى لو لم تكن الخيار الأفضل. لذا كن حذرًا بشأن السلوكيات التي تنفذها بشكل متكرر، وتأكد من أنك ترغب في أن تصبح تلك الأشياء عادات.

في نهاية المطاف، لا تعتمد على العادات لتنفيذ قراراتك بعد عدد سحري من الأيام. إذا مضت 21 يومًا ولا تزال بحاجة إلى وضع تمرين في التقويم لتحقيقه، فلا تفقد الأمل. ليس هناك شيء خاطئ فيك، وربما تكون العادة الرياضية على وشك التحقق.