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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3 %

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
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ٱعتمدت منذ قليل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م بنسبة نجاح ٨٠.٣ ٪ .

كما اعتمدت نائب المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٢٧٩٤ طالبا وطالبة حضر منهم ٢٦٩٩ طالبا وطالبة.

وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر ١٢ طالبا ونجح ١٠ طلاب، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم ٤٥ من إجمالى ٥٤ طالبا وطالبة .

وتتقدم الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالتهنئة لجميع أبنائنا الطلاب متمنية لهم مزيد من التفوق والنجاح .

من جانبه، أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة

وأشار الى أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١١١١٣٩ طالبا وطالبة ، حضر منهم ١١٠٦٨٠ نجح منهم ٨٨٩١٢ بنسبة ٨٠.٣ %.

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