عضو بـ"مجلس الرئاسة" اليمني: موقفنا ثابت في دعم الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، تأكيد موقف بلاده الثابت في الوقوف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحقهم في غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء، طارق صالح، مع القائم بأعمال سفير جمهورية روسيا الاتحادية يفغيني كودروف اليوم/السبت/؛ لبحث تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

وأوردت قناة (اليمن) الفضائية، أن طارق صالح أشاد - خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/ - بالعلاقات التاريخية بين اليمن وروسيا وأهمية تطويرها بما يخدم البلدين.

وأكد صالح، رفض استغلال مليشيا الحوثي القضية الفلسطينية، للهروب من عملية السلام في اليمن والاستحقاقات المفروضة عليها كدفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى "متاجرة المليشيا بالقضية الفلسطينية واستغلالها لتحشيد الشباب المغرر بهم، وتفجير الأوضاع في الداخل اليمني".

وحث جمهورية روسيا الاتحادية، على بذل جهودها داخل مجلس الأمن وخارجه؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.