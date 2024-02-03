"أسوشيتد برس" تكشف تفاصيل إنفاق 54 مليار دولار قدمتها أوروبا لأوكرانيا

أبرم زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، اتفاقا لتزويد أوكرانيا بـ 50 مليار يورو (54 مليون دولار) لدعم اقتصادها الذي دمرته الحرب.

تشمل حزمة المساعدات المالية، حوالي ثلثي قروض وثلث منح والتي سيتم دفعها على مدى أربع سنوات.

وكشفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم السبت، أن المساعدات المالية لا تهدف إلى تمويل أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة، التي تندرج تحت خطة منفصلة للاتحاد الأوروبي. وبدلا من ذلك، تهدف المساعدات المالية إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأوكراني بعد ما يقرب من عامين من القتال، ودفع تكاليف إعادة البناء، وإعداد البلاد لعضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

وتساعد الحزمة كييف على سد فجوات الميزانية مع تجنب التضخم المرتفع الذي شوهد في الأشهر الأولى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

يشار إلي أن كييف فقدت ثلث إنتاجها الاقتصادي بسبب الدمار الذي عانت منه في الحرب مع روسيا، التي استولت على المراكز الرئيسية للصناعات الثقيلة في شرق أوكرانيا.