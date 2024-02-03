LG تحصد أكثر من 200 جائزة فى معرض CES 2024

تألقت شركة LG Electronics (LG) في معرض CES 2024، حيث حصلت على أكثر من 200 جائزة وتقدير لمجموعة متنوعة من الابتكارات والتقنيات في فئات الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي والأعمال بين الشركات.

أبرزت التكنولوجيا الرائدة من LG نفسها في عدة مجالات، حيث جاء تلفاز SIGNATURE OLED T كأول تلفاز شفاف لاسلكي في العالم بدقة 4K وحاز على جوائز عديدة، بما في ذلك جائزة أفضل تلفاز في المعرض.

مع التركيز المتزايد على تقنية OLED، استمرت شركة LG في تحقيق نجاحها في CES، حيث حازت على جوائز لأحدث مجموعاتها من تلفاز OLED، بما في ذلك SIGNATURE OLED T وأجهزة التلفاز evo M4 وG4 وC4 بتقنية OLED.

سلسلة evo من LG تأتي بمعدل تحديث 144 هرتز والمعالج Alpha 11 بالذكاء الاصطناعي، وحازت على إعجاب العديد من النقاد والمنصات التقنية المشهورة.

تميزت أيضًا أجهزة الكمبيوتر المحمول gram Pro من LG، حيث فازت بجوائز أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمول وأكثرها إثارة للاهتمام في المعرض.

LG حصلت أيضًا على جوائز لأجهزتها المبتكرة، مثل جهاز العرض CineBeam Qube وروبوت الذكاء الاصطناعي المنزلي الذكي، الذي نال اهتمامًا كبيرًا في المعرض.

إلى جانب ذلك، تم تكريم شركة LG بجوائز منشورات مشهورة مثل CNET وDigital Trends وTechRadar وTom’s Guide وغيرها، مما يبرز التفوق والابتكار في مجال التكنولوجيا المستهلكة.