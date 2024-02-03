نهضة مصر للنشر وديزني تطلقان تطبيق "قصتي" لسرد القصص للأطفال

أعلنت دار نهضة مصر للنشر وشركة ديزني للنشر عن إطلاق تطبيق "قصتي"، وهو تطبيق جديد لسرد القصص للأطفال يهدف إلى توفير محتوى شيق وآمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 9 سنوات، الأمر الذي أصبح ضروريًّا في عصر التكنولوجيا والتغيرات السريعة، ومع تزايد استخدامهم للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ويهدف تطبيق "قصتي" إلى تعزيز مهارات القراءة لدى الأطفال في سن مبكرة، وضمان أمن وسعادة الأطفال في عصر الشاشات الإلكترونية، وتعزيز حب الأطفال للقراءة، وتنمية الإبداع والخيال لديهم.

ويحتوي تطبيق "قصتي" على أكثر من 430 قصة تفاعلية للأطفال من إصدار شركتي نهضة مصر وديزني، جميعها مقدمة مع رسوم متحركة جذابة وترجمات باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر: "الاهتمام بتعليم وتثقيف الأطفال يمثل أحد أولوياتنا في نهضة مصر، ولذلك نعمل دائمًا على تقديم أفضل محتوى تعليمي ترفيهى للأطفال، مع استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان تطوير مهارات الأطفال المختلفة. من هنا، قمنا بتطوير مختلف التطبيقات التفاعلية التى تتواكب مع التغيرات المستمرة التى نشهدها فى عصرنا الحالى".

وأضافت: "تطبيق قصتي يشجع الأطفال على استكشاف عالم الأدب، ويحفز فضولهم، ويساعدهم على تطوير مهارات القراءة بطريقة ممتعة وجذابة. هذا التطبيق يجمع بين سحر سرد القصص والتكنولوجيا لتقديم تجربة فريدة لقرائنا الصغار".

ويحتوي تطبيق "قصتي" على خاصية "الكاريوكي" التي تمكن الأطفال من تسجيل محتوى القصص بصوتهم، مع التحكم في سرعة التسجيل وفقًا لمهارات القراءة لدى كل طفل. ويساعد التطبيق الأطفال على تنمية مهاراتهم اللغوية من خلال تعريفهم على كلمات ومفردات جديدة تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.

كما يحتوي التطبيق على ميزة تسمح للآباء والأمهات بمراقبة وتنظيم استخدام أطفالهم للأجهزة وفقًا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، والتي توصي بألا يتجاوز وقت الشاشة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات ساعة واحدة يوميًّا. كما يتيح لهم مراقبة التقدم الذي أحرزه أطفالهم في قدراتهم على القراءة، وقضاء وقت ممتع معهم.

ولأن التصميمات الجذابة من أكثر العوامل التى تشد انتباه الأطفال؛ صُمم التطبيق بشكل جديد ورائع فى شكل رحلة مثيرة تأخذهم من الفضاء السحيق إلى أعماق البحار. ويُمكن للأطفال اختيار شخصية مفضلة لهم من بين أربع شخصيات افتراضية هي: الرياضي، والرسام، والمغامر، والأميرة. ومن خلال رحلتهم المثيرة على التطبيق، يستطيع الأطفال جمع النقاط عند الانتهاء من قراءة عدد من القصص واستبدالها بأزياء مختلفة لشخصياتهم الافتراضية.

وتُعد مجموعة نهضة مصر، الشريك الرئيسي لديزني العالمية للنشر فى مصر، من أكبر المؤسسات المتخصصة فى مجال النشر والتعليم في العالم العربي، حيث تقدم عددًا من الخدمات المتكاملة من خلال شركاتها التسع التى تشمل نشر الكتب الثقافية والمجلات، وتطوير المحتوى التعليمي والمناهج الدراسية، والتعليم الرقمي، وتطوير برمجيات التعليم، وبرامج التطوير المهني للمعلمين، وتطوير الرسوم المتحركة، والتعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار فى الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم.